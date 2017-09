‘Koeman hoeft nog niet te vrezen voor ontslag na belabberde start’

Ronald Koeman hoeft vooralsnog niet te vrezen voor ontslag bij Everton. De Daily Telegraph schrijft maandagavond dat de Nederlandse manager de tijd krijgt om de boel op de rails te krijgen in Liverpool. The Toffees zijn het seizoen belabberd begonnen. Met vier punten uit vijf wedstrijden staat de ploeg van Koeman op een teleurstellende achttiende plaats op de ranglijst.

Koeman zag de afgelopen transferperiode topschutter Romelu Lukaku naar Manchester United vertrekken, maar haalde voor honderdvijftig miljoen euro aan nieuwe spelers. Ondanks de vele aankopen staat Everton er slecht voor en won het pas een wedstrijd dit seizoen. Ook in de groepsfase van de Europa League is de start slecht: Atalanta was in de eerste groepswedstrijd met 3-0 te sterk.

Koeman gaf na de nederlaag tegen United afgelopen weekend aan dat hij tijd nodig had, maar het ontslag van Frank de Boer als manager van Crystal Palace na vier competitieduels toont aan dat er in Engeland weinig geduld is. Volgens de bookmakers is Koeman de favoriet om als eerstvolgende manager de laan uitgestuurd te worden.

Zo snel hoeft het niet te gaan, want Koeman krijgt volgens The Telegraph tijd om het team op te bouwen. De club slaagde er niet in om een goede vervanger voor Lukaku aan te trekken, terwijl de hoop was gevestigd op Arsenal-spits Olivier Giroud. Ook een huurdeal met Chelsea voor Diego Costa ging in rook op. In januari gaat Everton opnieuw de markt op in de hoop een spits aan te trekken, maar eerst zal Koeman met zijn ploeg de weg omhoog moeten zien te vinden.