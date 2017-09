Kishna: ‘Ze hebben de eerste stap van mijn herstel gezet, dat brak mij’

Ricardo Kishna ruilde op de slotdag van de zomerse transferperiode Lazio op tijdelijke basis in voor zijn oude club ADO Den Haag en de aanvaller hoopte in de Eredivisie weer regelmatig minuten te kunnen gaan maken. Zondag sloeg echter het noodlot toe toen Kishna in de wedstrijd tegen zijn voormalige werkgever Ajax een op het oog zware knieblessure opliep. De vleugelspits krijgt maandagmiddag meer duidelijkheid over de ernst van de kwetsuur.

Kishna klapte door zijn knie heen toen hij een bal probeerde te blokken en voelde meteen dat het niet goed zat: “Ik heb een geschiedenis met mijn knie en blessures. Op dit moment weet ik nog niet wat er aan de hand in. De pijn viel op zich mee, het zakte gelijk weg. Maar je moet eerlijk tegen jezelf zijn: je weet dat er iets niet goed zit”, legt hij uit op de officiële kanalen van zijn club.

De in Den Haag geboren aanvaller kwam zondag na een klein uur spelen het veld in en merkte dat het stadion meteen opveerde: “Ik ben hier naartoe gekomen om voor mijn club te spelen, voor ADO, en om plezier te maken. Ik heb het heel erg naar mijn zin de eerste twee, drie weken. Als je dan op zo'n moment tegen weer een knieblessure aanloopt, dan breek je.”

Voor Kishna maakt de ernst van de blessure in principe niet uit, zo geeft hij aan. De huurling is van plan om te gaan knokken om zo snel mogelijk weer terug te zijn en rekent daarbij ook op de steun van de Haagse fans: “Ik wil het publiek heel erg bedanken. Ze hebben gisteren de eerste stap van mijn herstel gezet. Toen er voor mij werd gezongen en geklapt, ook toen ik op de brancard lag, dat deed me heel veel. Dat heeft me ook laten breken op dat moment.”