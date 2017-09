Rutten getipt als technisch directeur bij de KNVB: ‘Hij bulkt van de kwaliteit’

De eerste taak van Eric Gudde als algemeen directeur van de KNVB is om een nieuwe technisch directeur te vinden. Na het vertrek van Hans van Breukelen is die positie bij de voetbalbond nog vacant. Volgens Valentijn Driessen zou Fred Rutten uitermate geschikt zijn voor de functie van technisch directeur bij de KNVB.

Ook Louis van Gaal en Co Adriaanse worden genoemd voor de positie van technisch directeur, maar Driessen stelt dat Rutten met zijn ervaring de ideale man is voor de KNVB. “Als speler heeft hij zijn sporen verdiend, als trainer werkte hij zelfstandig bij topclubs, hij keek mee in de keuken bij Guus Hiddink, gaf de aanzet tot een succesvol technisch beleid bij FC Twente en was succesvol als hoofd opleidingen bij PSV”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

Driessen is zeer te spreken over de media-optredens van Rutten, onder meer bij het programma De Tafel van Kees bij FOX Sports. “Rutten heeft naast zijn analyse dat er voldoende talent is en het beste individu altijd de maatstaf moet zijn in plaats van het collectief, goede ideeën over hoe de opleiding van spelers en trainers getransformeerd moet worden in Zeist”, stelt de columnist. Driessen is van mening dat Rutten vanwege zijn uitstraling vaak onterecht afgeserveerd wordt door de buitenwacht.

“Laat Rutten zich over voetbaltechnische zaken uit dan zal snel blijken dat hij bulkt van de kwaliteiten”, vervolgt Driessen zijn verhaal. “Tevens is hij iemand die de confrontatie met het kwaliteitsarme technisch apparaat in Zeist durft aan te gaan om tot verbetering te komen. Hij zal niet accepteren dat Jong Oranje-coach Art Langeler zijn selectie na een gelijkspel tegen Engeland twee dagen vrijaf geeft om vervolgens te falen tegen Schotland. Tevredenheid leidt tot luiheid is Ruttens credo.”