Fantasy Football round-up #4: Rode kaart kost Berghuis plek in de top tien

De vijfde speelronde van de Eredivisie zit erop. In de Voetbalzone Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) gaat manager Stamper nog altijd aan kop: zijn voorsprong op Top 3 RM bedraagt vijf punten. Het beste elftal van de week werd echter samengesteld door FC El Capitano.

Team van de Week

Het beste elftal van de speelronde pakte deze week 'slechts' 67 punten, want echte puntenpakkers waren dit weekend schaars. Marco Bizot verzamelde er wel tien voor AZ, door de nul te houden en zeven reddingen te verrichten tegen Sparta Rotterdam. Achterin was het een goede keuze om doelpuntenmaker Joël Veltman te selecteren, terwijl aanvallers Tim Matavz, Wout Weghorst en Mimoun Mahi allemaal tot scoren kwamen voor hun ploeg.

Het beste team van de vijfde speelronde.

De beste spelers

De top tien heeft sinds deze week een nieuwe aanvoerder. Morten Thorsby is achterhaald door Wout Weghorst als Tim Matavz; de spits van AZ voert het klassement aan en is de eerste speler met veertig punten. Weghorst was dit weekend een van de meest opvallende spelers op de velden, door tot tweemaal toe een strafschop te missen en vervolgens toch twee keer te scoren voor zijn ploeg. Nieuwkomers in de top tien ten opzichte van de vorige speelronde zijn Youness Mokhtar en Fran Sol; Cyriel Dessers en Steven Berghuis zijn eruit gevallen. De aanvaller van Feyenoord pakte tegen PSV een rode kaart en dat kwam hem te staan op een weekscore van -3.

De spelers met de meeste punten tot dusver.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!