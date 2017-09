Lyon en Tete buigen voor PSG; Falcao blijft scoren voor Monaco

Paris Saint-Germain is na zes speelronden nog altijd ongeslagen in de Ligue 1. De Parijzenaars waren zondag met 2-0 te sterk voor Olympique Lyon en zagen achtervolger AS Monaco eerder met 3-0 winnen van Racing Strasbourg. Het OGC Nice van Wesley Sneijder boekte een zege dankzij een doelpunt van Mario Balotelli.

De samenvatting van Paris Saint-Germain - Olympique Lyon (2-0):

De beste momenten van Neymar tegen Olympique Lyon:

De samenvatting van AS Monaco - Racing Strasbourg (3-0):

De vijf mooiste doelpunten van de afgelopen speelronde: