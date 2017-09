Dybala schrijft geschiedenis en schittert met hattrick voor Juventus

In zijn honderdste officiële wedstrijd voor Juventus heeft Paulo Dybala zijn elftal een overwinning bezorgd. Met drie doelpunten werd de aanvaller zondag de grote uitblinker op bezoek bij Sassuolo: 1-3. Dybala werd de eerste speler ooit van Juventus die tot scoren kwam in elk van de eerste vier competitieduels van een nieuw seizoen. Juventus, dat zich goed herstelde van de midweekse 3-0 nederlaag bij Barcelona, heeft nog altijd de volle buit in de Serie A.

Dybala had slechts een kwartier nodig om zijn mijlpaal van honderd wedstrijden op te luisteren met een treffer. De Argentijn werd vanaf de linkerflank bediend door Mario Mandzukic, dacht niet na en schoot in één keer op doel. De bal zeilde op fraaie wijze binnen in de bovenhoek; keeper Andrea Consigli stond als aan de grond genageld. Het was geen onverdiende voorsprong, want Juventus had de overhand en was al gevaarlijk geworden via Miralem Pjanic en Gonzalo Higuaín. Hun vroege schoten werden nog wel gepareerd door Consigli.

Dybala liep na zijn treffer exact één op twee, met vijftig doelpunten in honderd wedstrijden. In het restant van de eerste helft was gevaar aan beide zijden schaars. Diego Falcinelli dwong Gianluigi Buffon wel tot een redding, maar stond volgens de arbitrage een fractie buitenspel. In de tweede helft sloeg Dybala nog tweemaal toe. Hij vijzelde zijn doelpuntentotaal op van 50 naar 52, door de 0-2 en de 1-3 voor zijn rekening te nemen. Kort na rust betekende een puntertje op aangeven van uitblinker Cuadrado de margeverdubbeling voor Juventus.

Sassuolo vond de aansluiting via Matteo Politano, die bij de tweede paal stond om binnen te tikken nadat Claud Adjapong doelman Buffon te slim af was en de bal met wat moeite voor het doel kreeg. Lang bleef de spanning echter niet in de wedstrijd. Na ruim een uur legde Dybala net buiten het strafschopgebied aan voor een vrije trap, die hij over de muur en in de rechterhoek plaatste. Blaise Matuidi was vervolgens dicht bij de 1-4 en een dreigend schot van Cuadrado werd geblokt. Daardoor bleef de marge twee in Turijns voordeel. Dybala kreeg in de slotfase een staande ovatie, toen hij werd gewisseld voor Federico Bernardeschi.