Lof voor Barça-aanwinst: ‘Het zegt genoeg dat hij aanvoerder van Brazilië is’

Barcelona won zaterdag redelijk moeizaam op bezoek bij Getafe. De thuisploeg kwam in de eerste helft op voorsprong, maar door doelpunten van invallers Denis Suárez en Paulinho wist Barça alsnog met 1-2 te winnen. De Braziliaanse aanwinst kwam een kwartier voor tijd in het veld en tekende voor zijn eerste treffer in Spanje.

Paulinho verruilde Guangzhou Evergrande afgelopen zomer voor Barcelona, dat veertig miljoen euro voor hem neertelde. Niet iedereen was laaiend enthousiast over de komst van de middenvelder, maar Denis Suárez is onder de indruk van Paulinho. “Hij is een geweldige speler, een Braziliaans international, die de laatste interlands de aanvoerdersband droeg. Dat zegt alles. De tweede garde is vaak bekritiseerd maar we hadden veel vertrouwen”, zegt de middenvelder tegenover beIN Sports.

“Ik ben erg blij dat ik de winnende goal maakte, maar het belangrijkste zijn de drie punten. Dat is mijn karakteristieke kwaliteit, om op te komen en te scoren. Ik ben Leo (Messi, red.) erg dankbaar voor de pass”, laat Paulinho zelf weten. Trainer Ernesto Valverde was blij met de doelpunten van de invallers. “Scoren is belangrijk voor hen, het zal ze vertrouwen geven.”

“Het heeft ons veel kracht gekost, het was een erg moeilijke wedstrijd op een lastig bespeelbaar veld. De tegenstander zat er erg kort op, was erg agressief en zat vol vertrouwen. Bovendien was het gras erg droog”, vervolgt de oefenmeester van Barcelona. “Deze overwinning maakt ons sterker, want het was moeilijk om vooruit te komen. Zij zetten ons goed onder druk, waardoor het lastig was om kansen te creëren.”