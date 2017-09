SC Heerenveen wint in Rotterdam en evenaart mooie reeks in clubhistorie

SC Heerenveen heeft zaterdagavond drie punten gepakt bij Excelsior. De ploeg van trainer Jurgen Streppel zegevierde met minimaal verschil: 1-2. Het is voor de vierde keer, en de eerste keer sinds 1997/98, dat de noorderlingen in de eerste vijf Eredivisie-duels van een seizoen geen enkele nederlaag leiden. Excelsior, dat het eerste thuisdoelpunt van de voetbaljaargang maakte, heeft elk van de drie thuisduels verloren.

In de eerste vijftien minuten beperkten beide ploegen zich vooral tot het aftasten van elkaar. De eerste kans was voor Excelsior: na een voorzet van Jinty Caenepeel mikte Zakaria El Azzouzi de bal uit de draai in het zijnet. Na zeventien minuten verdween het leer alsnog achter Martin Hansen. De Friese defensie kon een eerste aanval afslaan, maar de afvallende bal was een prooi voor Ryan Koolwijk. De middenvelder schoot het leer hard en hoog tegen de touwen, vanaf een meter of zeventien: 1-0.

In het restant van de eerste helft kwamen beide ploegen niet meer tot echt grote kansen. Reza Ghoochannejhad mikte van net buiten het strafschopgebied naast en Hansen voorzag tijdig de intenties van Hicham Faik. Laatstgenoemde haalde vanaf eigen helft uit richting het doel van de Friezen, maar Hansen ving de bal eenvoudig. Hoewel het tempo iets omhoog ging, kwam het scorebord zodoende voor rust niet meer in beweging.

Vlak na de onderbreking kwam Excelsior goed weg. Kik Pieri schoot op het lichaam van Ogmundur Kristinsson, die ternauwernood wist te redden. Drie minuten later nivelleerde het team van Streppel alsnog de tussenstand in Rotterdam. Martin Ödegaard, Morten Thorsby en Zeneli priegelden erop los in het strafschopgebied, waarna uiteindelijk laatstgenoemde de bal via de binnenkant van de paal achter Kristinsson schoot: 1-1.

De paal stond na een uur spelen de 1-2 van Zeneli in de weg, maar tien minuten later kreeg een scherper en agressiever Heerenveen alsnog zijn tweede treffer. Drie minuten na zijn invalbeurt schoof Marco Rojas de bal onder Kristinsson door. Excelsior startte een slotoffensief, maar kreeg het leer niet langs Hansen. De doelman keerde een vrije trap van Faik en zag hoe Koolwijk van dichtbij recht in zijn handen kopte. De lat stond in de slotminuten de toch vrijwel zekere 1-3 van Reza in de weg.