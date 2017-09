Vraagtekens bij krediet Cocu: ‘Mij gaat het om goed resultaat’

Phillip Cocu heeft volgens Aad de Mos misschien wel te veel krediet als trainer van PSV. Volgens de oud-trainer van de Eindhovenaren zijn de prestaties al tijden ondermaat, maar wordt de trainer de hand boven het hoofd gehouden door de clubleiding. Volgens De Mos zit er ‘te weinig druk’ op bij PSV, wordt er geen duidelijke speelwijze gehanteerd en voert de clubleiding geen goed beleid.

“Het is overal half-half: het aankoopbeleid, het inpassen van eigen jeugd, de tactiek", laat de oud-trainer optekenen in de Volkskrant. "Wat is het signatuur van PSV? Je weet nooit hoe ze de wedstrijd gaan beginnen." Ook met kritiek wordt volgens De Mos in Eindhoven niet goed omgegaan. “Als je kritisch bent, behoor je tot de boze buitenwereld. Zij, de directie en de technische staf, zijn de binnenwereld. Zij weten precies wat er speelt. Cocu is fantastisch met de spelers, de directie, de sponsors, hoor je dan. Maar mij gaat het om resultaat, goed voetbal en vooral dat spelers zich door ontwikkelen. Dat gebeurt niet meer.”

Volgens De Mos is het bij PSV makkelijker werken dan bij andere topclubs als Ajax en Feyenoord. "PSV is in principe de makkelijkste topclub. Er is geen ideologische achtergrond dus je hoeft niet persé op een bepaalde manier, met een bepaald type spelers te voetballen. De landelijke pers staat niet meteen voor de deur bij een nederlaag. Je kunt lekker trainen in de Brabantse bossen", besluit De Mos.