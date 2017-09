Scheidsrechter Mulder: ‘Had die penalty niet opnieuw moeten laten nemen’

Scheidsrechter Siemen Mulder heeft na afloop van het duel tussen Sparta Rotterdam en AZ (0-2) toegegeven dat hij Wout Weghorst niet een tweede strafschop had moeten laten nemen. De penalty van de spits van de Alkmaarders werd gekeerd door doelman Roy Kortsmit, maar de sluitpost had te vroeg bewogen en daarom mocht de pingel opnieuw genomen worden. Mulder zegt fout te zitten.

Op het moment dat Weghorst de strafschop nam, zette Kortsmit een voet naar voren, waarna hij de inzet keerde. Bij de tweede strafschop deed de Sparta-doelman precies hetzelfde, maar hoefde de strafschop niet overgenomen te worden. "De afspraak is dat de assistent-scheidsrechter let op de lijn en de keeper. Ik kijk of de spelers niet te vroeg inlopen en of de penaltynemer geen overtreding maakt", zei Mulder na afloop tegenover FOX Sports.

Bij de eerste strafschop van Weghorst stak de assistent-scheidsrechter zijn vlag de lucht in en ging Mulder af op zijn oordeel. Mulder keek bij de tweede penalty zelf naar de bewegingen van Kortsmit. "Want ik snap dat daar de nadruk op ligt. Voor mij was het gewoon acceptabel. Een keeper doet een stap naar voren als de bal genomen wordt, dat zie ik hier ook. Dat vind ik prima. Ik had die penalty niet opnieuw moeten laten nemen."