‘Ik denk dat hij precies op het juiste moment bij United is gekomen’

Romelu Lukaku wacht zondag een speciale wedstrijd, aangezien de spits van Manchester United het moet opnemen tegen zijn ex-ploeggenoten van Everton. De Belg, die de zomer voor 85 miljoen euro van club ruilde, is op dreef bij the Red Devils met zes goals in zes optredens. Manager José Mourinho is blij dat hij over Lukaku kan beschikken.

"Vooral voor een spits is het belangrijk om goals te scoren, dat weet iedereen, maar ik leg geen druk op de speler. Hij speelt goed en er is een goede verstandhouding tussen hoe hij speelt en hoe het team speelt", zegt Mourinho vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan het Premier League-duel met het Everton van Ronald Koeman komende zondag.

"Ik denk dat hij precies op het juiste moment bij United is gekomen", vervolgt de Portugees zijn verhaal over de 24-jarige Lukaku. "Hij heeft de goede leeftijd, heeft al enkele jaren ervaring bij verschillende clubs in de Premier League en is duidelijk gewend aan het niveau in de Engelse competitie, waarbij hij ook al goede vrienden heeft gemaakt in de kleedkamer."

"Hij ligt goed in de groep en het team probeert optimaal te profiteren van zijn kwaliteiten. Hij is op het juiste moment in zijn carrière bij United gekomen", besluit Mourinho over de Belgisch international, die eerder voor Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion en Everton uitkwam. Voor laatstgenoemde club speelde hij 166 wedstrijden, waarin hij 87 keer het net vond.