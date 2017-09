‘Ik denk dat wij Sánchez een aantrekkelijker voorstel kunnen doen dan Spurs’

Liverpool wist afgelopen zomer geen centrale verdediger binnen te halen. Volgens Jan Mölby, oud-speler van onder meer Ajax en Liverpool, hebben the Reds zich te lang gefocust op Virgil van Dijk, die uiteindelijk niet mocht vertrekken van Southampton. De Deen had Davinson Sánchez ook een goede optie gevonden voor Liverpool.

“Is Van Dijk echt de enige die dit team zou hebben verbeterd? Dat weiger ik te geloven in dit geval. Natuurlijk waren sommigen niet te koop, maar een belangrijk onderdeel van scouten is het vinden van spelers. Ik denk aan Davinson Sánchez, die van Ajax naar Tottenham Hotspur ging”, schrijft Mölby in zijn column in de Liverpool Echo. De 33-voudig Deens international had de Colombiaan graag bij Liverpool gezien.

“Waarom hebben wij geen interesse getoond in hem? Ik denk nog steeds dat wij een aantrekkelijker voorstel kunnen doen dan Tottenham Hotspur”, vervolgt Mölby zijn verhaal. “Het eerste doelwit deze transferperiode was een centrale verdediger. Maar nu de transferperiode is gesloten hebben we ons op elke positie versterkt, behalve centraal achterin. Net als veel fans heb ik moeite om dat te begrijpen.”