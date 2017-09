Koeman ontgoocheld: ‘Dat is echt pijnlijk, daar begint het allemaal mee’

Ronald Koeman beleefde donderdagavond een horrorstart met Everton in de groepsfase van de Europa League. The Toffees gingen met harde cijfers onderuit op bezoek bij Atalanta. Koeman keek na afloop van het duel in Bergamo in de spiegel.

De manager zag zijn elftal op alle fronten afgetroefd worden. "Er ging een heleboel mis, op misschien de eerste tien minuten na waarin we wat meer van de bal zagen", vertelde hij tegen BT Sport. Atalanta opende na 27 minuten spelen de score en liep nog voor de theepauze uit naar een 3-0 voorsprong. Na de onderbreking werd er niet meer gescoord.

"Ons positiespel was erg matig, maar pijnlijker was het feit dat zij in de eerste helft agressiever waren en meer passie toonden. Dat is echt pijnlijk, want daar begint het allemaal mee", vervolgde Koeman, die de hand ook in eigen boezem stak. "Dit is niet hoe ik mijn team wil zien. Je kunt slecht spelen, maar Atalanta toonde meer toewijding en passie in de eerste helft dan wij."