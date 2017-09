Blind geeft uitleg: ‘Hij wilde weer vaker aan spelen toekomen’

Daley Blind begrijpt dat Wayne Rooney er de afgelopen transferperiode voor heeft gekozen Manchester United te verlaten. De Engelse aanvaller was op Old Trafford niet langer meer verzekerd van een basisplaats en opteerde uiteindelijk voor een terugkeer naar Everton, waar hij met twee doelpunten in vier competitiewedstrijden uitstekend aan het seizoen is begonnen.

Blind speelde bij United drie seizoenen samen met Rooney. "Hij wilde weer vaker aan spelen toekomen", onthult de Oranje-international in gesprek met Sky Sports. "Men dacht dat dit het beste zou zijn voor hem. Everton is zijn thuis. Hij is nog altijd een geweldige speler, een grote persoonlijkheid en ik heb het geluk gehad om samen met hem te mogen voetballen."

Volgens Blind heeft Rooney zich moeiteloos aangepast aan zijn nieuwe omgeving. "Je kunt reeds zien dat hij erg belangrijk is voor Everton", vervolgt de verdediger, die dit seizoen zelf al driemaal basisspeler was in de Premier League namens Manchester United. "Hij werkt erg hard, zoals hij voor ons ook altijd heeft gedaan. Hij maakt doelpunten en bereidt ze voor."