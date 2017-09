Lozano moet vrezen voor zwaardere straf na nieuwe eis aanklager

PSV dreigt het de komende tijd alsnog te moeten stellen zonder Hirving Lozano. De Mexicaanse vleugelaanvaller heeft donderdag een schorsing van drie wedstrijden tegen zich geëist zien worden door de aanklager betaald voetbal van de KNVB naar aanleiding van zijn rode kaart van afgelopen zondag tegen sc Heerenveen. De Eindhovense club was in eerste instantie niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de KNVB van twee duels, plus één voorwaardelijk.

De 22-jarige aanvaller van PSV wordt ernstig gemeen spel verweten toen hij afgelopen zondag tegen sc Heerenveen een directe rode kaart kreeg na een charge op Denzel Dumfries. Zijn club besloot het schikkingsvoorstel niet te aanvaarden en ging in hoger beroep, maar PSV lijkt nu van een koude kermis thuis te komen.

De aanklager heeft besloten de eis met één duel te verhogen, ondanks dat Lozano ter zitting verklaarde dat hij uitgleed en zijn balans verloor. Vrijdagochtend volgt de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB. Mocht Lozano niet worden vrijgesproken, dan mist hij sowieso de competitiekraker van aankomend weekend tegen Feyenoord.