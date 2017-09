Tottenham troefde Chelsea ‘op het allerlaatste moment af’ dankzij Pochettino

Tottenham Hotspur haalde Fernando Llorente op de laatste dag van de transferwindow in huis door ongeveer vijftien miljoen euro te betalen aan Swansea City. De Spaanse spits geeft in gesprek met Sky Sports aan dat manager Mauricio Pochettino, die destijds nog over de inmiddels verhuurde Vincent Janssen beschikte, hem op het allerlaatste moment heeft overtuigd.

"De waarheid is dat Chelsea al heel lang achter mij aanzat, maar je weet uiteindelijk hoe het werkt. Op het allerlaatste moment belde Pochettino me en overtuigde hij me om naar Tottenham te gaan", aldus de routinier. "Het 'Tottenham-project' is indrukwekkend. Ze hebben het de laatste jaren erg goed gedaan en ik denk dat ik ze verder kan helpen. Ik ben heel blij hoe alles is verlopen."

"Pochettino was bij mijn keuze heel belangrijk, zonder enige twijfel. Ik ken hem van mijn tijd in Spanje. Ik maakte mijn debuut tegen hem (Athletic Club tegen Espanyol, red.). Hij was aan het einde van zijn voetbalcarrière, ik aan mijn begin. Later werd hij manager van Espanyol en was ik speler van Athletic en hebben we vaak tegenover elkaar gestaan. Nu wil ik mijn uiterste best doen voor hem."

Llorente maakte woensdagavond in de Champions League tegen Borussia Dortmund zijn debuut voor the Spurs door in de slotfase in te vallen. Harry Kane, die twee keer scoorde tegen de ploeg van Peter Bosz, geldt als de nummer één in de spitspositie en Janssen fungeerde afgelopen seizoen als back-up. Hoewel Pochettino eerder zei dat de Oranje-international toekomst had bij de Londenaren, is de spits nu verhuurd aan Fenerbahçe.