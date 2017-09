Makkelie maakt geen vrienden bij Sevilla: ‘De enige die het niet begreep'

Voor Eduardo Berizzo zat het Champions League-duel tussen Liverpool en Sevilla (2-2) er na een uur spelen al op. De oefenmeester van de Zuid-Spaanse club werd door scheidsrechter Danny Makkelie naar de tribune gestuurd. De Nederlandse arbiter had Berizzo al in de eerste helft gewaarschuwd en liet de teugels na rust zeker niet vieren.

Berizzo gooide in de eerste helft de bal weg en herhaalde dit ook na rust. Makkelie stuurde de Argentijn daarom weg, al verzekerde laatstgenoemde dat het 'een misverstand' betrof. "Het waren twee verschillende acties. In de eerste helft stonden we voor en zette Liverpool een counteraanval op. Ik deed iets wat niet goed was. Ik gooide de bal weg om tijd te winnen en Liverpool af te stoppen."

"Ik besef dat dit fout was. Maar na rust deed ik iets soortgelijks toen we achter stonden. Ik wilde alleen maar datgene proberen goed te maken wat ik voor rust had gedaan. Het was een sportief gebaar. Een soortgelijke actie, maar met een andere context. Op papier is het allebei onsportief, maar ik wilde het goedmaken. Ik legde dat ook uit Jürgen Klopp, hij begreep het. De enige die het niet begreep was de scheidsrechter."

Liverpool boog via Roberto Firmino en Mohamed Salah een vroege achterstand, door Wassim Ben Yedder, om. Vlak voor rust miste de Braziliaan nog een strafschop. Een rake inzet van Joaquin Correa na rust liet het duel op Anfield in 2-2 eindigen.