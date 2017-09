‘Atlético Madrid en Chelsea zijn er bijna uit over Diego Costa’

Atlético Madrid is ervan overtuigd dat de onderhandelingen met Chelsea aangaande Diego Costa binnenkort afgerond gaan worden. De spits is al maandenlang in conflict met the Blues, nadat manager Antonio Conte via een sms-bericht te kennen heeft gegeven geen gebruik meer te willen maken van de Spaans international. Volgens Sky Sports is een deal nabij.

Bronnen aan de Engelse televisiezender stellen dat er veel progressie is geboekt bij de onderhandelingen tussen de twee clubs, maar dat een deal nog niet helemaal definitief is. Atlético mag geen nieuwe spelers registeren vóór januari vanwege een straf van de FIFA, waardoor de aanvaller eerst elders moet gaan voetballen. Volgens Sky Sports wil Chelsea graag ruim 55 miljoen euro ontvangen, terwijl los Colchoneros vooralsnog niet meer dan 33 miljoen hebben geboden.

Diego Costa heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag terug zou keren naar zijn oude werkgever. De 28-jarige aanvaller heeft onlangs gezegd dat Chelsea hem als een crimineel behandelt, maar Conte lachte de beschuldigingen weg. Naar verluidt wordt de spits eerst enkele maanden bij een andere club gestald, waarbij Al-Hilal volgens de Daily Mail de voornaamste kandidaat is, voordat hij aansluit bij de Spaanse club.