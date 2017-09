Asensio gaat de fout in tijdens scheren en mist CL-duel met bizarre ‘blessure’

Cristiano Ronaldo is weer van de partij bij Real Madrid en daar is trainer Zinédine Zidane erg blij. Waar de Portugees niet speelgerechtigd is in LaLiga vanwege een schorsing, kan de sterspeler van de Koninklijke wel in actie komen in het Champions League-duel met APOEL Nicosia woensdagavond. Zidane moet echter wel Marco Asensio missen wegens een opvallende blessure.

De Spaans international, die onlangs wereldkundig heeft gemaakt dat hij weigerde voor het Nederlands elftal uit te komen ondanks een belletje van Ruud van Nistelrooij, zit niet bij de wedstrijdselectie van Real, omdat hij last heeft van een 'geïnfecteerde puist'. Dat laat Zidane voor de wedstrijd weten. De Fransman baalt dat de jonge aanvaller niet kan meedoen in de wedstrijd tegen de Cyprioten.

Asensio moest afgelopen week de training aan zich voorbij laten gaan, aldus een lachende Zidane op een persconferentie, omdat 'hij een puist had die ervoor zorgde dat hij zijn sokken niet kon optrekken'. De coach wil niet zeggen hoe de kwetsuur is ontstaan, maar Spaanse media weten te melden dat Asensio de geïnfecteerde wond heeft opgelopen nadat hij zijn benen had geschoren.