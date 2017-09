Bosz wacht bijzonder weerzien: ‘Zonder de bal is hij een beest’

Peter Bosz staat voor zijn debuut als trainer in de Champions League. Woensdagavond neemt Borussia Dortmund het op Wembley op tegen Tottenham Hotspur en voor Bosz betekent dat een weerzien met Davinson Sánchez. Voorafgaand de wedstrijd spreekt de oefenmeester zijn bewondering uit over de Colombiaan, die hij onder zijn hoede had bij Ajax.