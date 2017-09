‘Als je Dybala pijn wilt doen, moet je doorgaan met deze vergelijkingen'

Edgar Davids twijfelt over de kwaliteiten van Kevin Strootman. De oud-middenvelder erkent dat de voormalig PSV'er, die belangstelling geniet van Juventus, een goede speler is voor AS Roma, maar vindt niet dat hij bij het Nederlands elftal zijn niveau haalt. Ook gaat Davids in gesprek met La Gazzetta dello Sport in op het gerucht dat Paolo Dybala naar Barcelona had kunnen vertrekken afgelopen transferwindow.

"Het is moeilijk om te zeggen of hij goed genoeg is", zegt Davids over de Oranje-international. "Strootman doet het goed bij Roma en is een geweldige voetballer. Maar hij is niet de beste speler die we hebben in Nederland." De voormalig middenvelder van Juventus ziet liever Arturo Vidal van Bayern München acteren bij la Vecchia Signora. "Vidal lijkt op mij. Ik vind hem zelfs een betere verdedigende middenvelder dan ik was. Hij is een krijger én is in staat om elk seizoen tien doelpunten te maken. Dat is mij nooit gelukt."

Davids is op de hoogte van het feit dat Barcelona interesse heeft in Dybala, maar vindt het onbegrijpelijk dat men de aanvaller van Juventus vergelijkt met Lionel Messi. "Als je Dybala pijn wilt doen, moet je doorgaan met deze vergelijkingen. We moeten hem met rust laten, zodat hij kan groeien. Juventus heeft een groot talent in huis, maar hij moet niet te veel druk voelen. Momenteel is Messi van een ander niveau, hij maakt tientallen doelpunten per jaar, vooral in cruciale wedstrijden."

Davids weet dat Barcelona en Juventus dinsdagavond elkaar treffen in de Champions League. Hij zegt dat Juventus absoluut een kans maakt en vindt de Catalanen zwakker dan voorheen. "Ze zijn altijd sterk, maar ze zijn niet meer een onverslaanbare machine. Niet vanwege het vertrek van Neymar, maar de motor in het midden is nietszeggend. In de goede jaren hadden ze Xavi en Andrés Iniesta op hun best", besluit de oud-international.