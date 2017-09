‘De slechtste selectie van de hele Eredivisie, een soort Madurodam-elftal’

Willem II is het seizoen belabberd van start gegaan en bungelt puntloos onderaan in de Eredivisie. Afgelopen zaterdag ging de ploeg van trainer Erwin van de Looi met 1-2 onderuit. Aad de Mos zag de Tilburgers deze voetbaljaargang al meer dan eens in actie en voorspelt hen een loodzwaar seizoen.

“En ik zie ook geen positieve dingen waarop ze kunnen voortborduren", zegt De Mos in gesprek met het Brabants Dagblad. De Mos ziet in Willem II een degradatiekandidaat, ook al vindt hij het een sympathieke club. “Maar ze hebben de slechtste selectie van de hele Eredivisie. En ook allemaal kleine spelers, een soort Madurodam-elftal. Fysiek legden ze het stuk voor stuk af tegen die gasten van ADO.”

Willem II staat na vier wedstrijden nog altijd op nul punten. Komend weekend wacht de degradatiekraker tegen Roda JC, dat ook nog geen punt pakte. “Ze moeten hopen dat ze tot de winterstop niet te ver achterop raken en dan kijken of ze nog wat kunnen repareren”, aldus De Mos.