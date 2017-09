NAC neemt Nederlands jeugdinternational per direct over van Benfica

NAC Breda heeft zich per direct versterkt met de achttienjarige Jordan van der Gaag. De middenvelder, zoon van Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag, komt over van Benfica en tekent een driejarig contract in Breda, zo laat de club maandag weten via de officiële kanalen.

De Nederlands jeugdinternational gaat meetrainen met de selectie van trainer Stijn Vreven. Zijn wedstrijden werkt Van der Gaag voornamelijk af bij Jong NAC en NAC Onder-19. Maandagavond maakt hij al zijn debuut in het duel met het tweede elftal van NEC. ''Jordan is een Nederlandse middenvelder met veel potentieel”, legt technisch directeur Hans Smulders uit. “Wij hebben hem dan ook gehaald met het oog op de toekomst. Het is goed om te zien dat hij ervoor kiest om zich bij ons verder te ontwikkelen.”

Van der Gaag speelde enkele jaren in de jeugdopleiding van Benfica. Toen zijn vader als trainer werkzaam was in Portugal, kwam Van der Gaag bij de Portugese topclub terecht. In 2016 tekende hij zijn eerste profcontract bij Benfica. Vorig seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Estoril.