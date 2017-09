Lof voor De Vrij: ‘Hij heeft wel de kwaliteiten voor een club als Juventus’

Vitesse neemt het komende donderdag in de eerste groepswedstrijd van de Europa League op tegen Lazio. Dat duel betekent een weerzien tussen Luc Castaignos en Stefan de Vrij, die vanaf de B-junioren samenspeelden bij Feyenoord. De spits is onder de indruk van zijn voormalig ploeggenoot en ziet hem wel in de Europese top terechtkomen.

“Het is alsof ik tegen m’n oude maatje ga spelen, waar ik elke dag de kleedkamer mee heb gedeeld. We hebben een mooie tijd gehad in de jeugd. Hij heeft zich ontwikkeld tot een van de betere verdedigers in de Serie A”, is Castaignos lovend over De Vrij in gesprek met De Telegraaf. De spits, die deze zomer terugkeerde in de Eredivisie, is ervan overtuigd dat De Vrij nog een stap omhoog kan zetten.

“Ik heb heel veel respect voor hoe hij dat doet. Ik denk dat hij zeker nóg een stap gaat maken. Een club als Juventus? Hij heeft er wel de kwaliteiten voor”, stelt de spits, die afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Excelsior zijn eerste doelpunt voor Vitesse maakte. Ook Henk Fraser, trainer van de Arnhemmers, kent De Vrij nog uit de jeugd van Feyenoord. “Nu staat er ook fysiek echt een beest van een kerel. Het is geweldig om iemand van eigenlijk kleine jongen tot volwassen speler van het Nederlands elftal en Lazio te zien uitgroeien.”