Enes Ünal knalt voor eerste keer raak bij Villarreal en evenaart Nihat

Enes Ünal heeft zijn doelpuntenaccount voor Villarreal geopend. De aanvaller speelde zondag tegen Real Betis (3-1) zijn derde wedstrijd voor El Submarino Amarillo en maakte het laatste doelpunt van de avond. Hij is de tweede Turk sinds Nihat Kahveci die in competitieverband heeft gescoord voor de geelhemden. Villarreal boekte zijn eerste competitiezege van het seizoen en staat dertiende.

De twintigjarige Enes, die eerder voor onder meer NAC Breda en FC Twente speelde, stond in augustus negentig minuten op het veld tegen Levante (1-0 verlies) en kwam daarna twintig minuten in actie tegen Real Sociedad (3-0 verlies). Hij kwam in die duels niet tot scoren, maar zondagavond dus wel. Enes viel na 69 minuten in en schoot acht minuten later hard raak na een lange pass van Alvaro González.

De overige doelpunten in El Madrigal werden zondagavond gemaakt door Sergio Leon (Betis), Carlos Bacca en Samu Castillejo. Villarreal kan zich nu richten op de thuiswedstrijd in de Europa League van komende donderdag tegen FC Astana en is verder ingedeeld bij Maccabi Tel Aviv en Slavia Praag. De eerstvolgende competitiewedstrijd is die tegen Alavés, volgende week zondagmiddag.