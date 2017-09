De Boer ten einde raad: ‘Ik kan niet meer doen dan ik nu heb gedaan’

De dagen van Frank de Boer bij Crystal Palace lijken geteld. De oefenmeester leed zondagmiddag op bezoek bij Burnley alweer zijn vierde competitienederlaag op rij met the Eagles en zag zijn positie daarmee nog onzekerder worden. De Boer was na afloop ten einde raad.

Volgens de manager had er maar één ploeg recht op de zege. "Soms krijg je niet wat je verdient. We hebben de kansen die we kregen niet benut", sprak hij ontgoocheld tegenover diverse Engelse media. De Boer beleefde een valse start met zijn elftal: al na twee minuten verzorgde Chris Wood het enige doelpunt van de middag na een verkeerde terugspeelbal van Lee Chung-yong.

Palace maakte daarna tevergeefs jacht op de gelijkmaker. Scott Dann kreeg in de absolute slotfase de grootste kans, maar hij liet een vrije kopkans onbenut. "Je kunt het gewoon niet geloven”, vervolgde De Boer. "We hebben het goed gedaan door de wedstrijd te controleren. Ik kan niet meer doen dan ik nu heb gedaan. Ik ga ermee door en hopelijk voor een lange tijd."

Ronald de Boer zag de nederlaag met lede ogen aan. "Daar lijkt het wel op”, reageerde hij bij FOX Sports op de vraag of zijn broer voor het laatst op de bank heeft gezeten bij Palace. “De geruchten zijn er. Ze hebben tegen Burnley ongelooflijk veel kansen gehad. Het leek wel een schiettent, maar het mocht niet baten. Je weet het natuurlijk nooit, maar je hoort natuurlijk de geruchten. De kranten schrijven over dat hij moest winnen, anders is hij gezien. Waar rook is..."