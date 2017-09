Frivool FC Utrecht vergeet uit te lopen tegen mak Roda JC

FC Utrecht heeft zich op een eenvoudige middag ontdaan van Roda JC Kerkrade. Een vroeg doelpunt van Sander van de Streek zette de toon: de ploeg van Erik ten Hag kwam nauwelijks in de problemen en vergrootte de marge na rust via Zakaria Labyad. De gastheer liet vervolgens na er een grotere uitslag van te maken. Utrecht stijgt naar de vierde plek, met negen punten uit vier duels.

De Galgenwaard ontplofte al binnen twee minuten, want Utrecht kwam razendsnel op voorsprong. Van de Streek fungeerde als eindstation van een vloeiende combinatie. Gyrano Kerk vond Cyriel Dessers, wiens pass op fraaie wijze met de hak werd verlengd door Labyad. Sander van de Streek dook op voor het doel van Hidde Jurjus en rondde gedecideerd af: 1-0. De wedstrijd was pas 76 seconden aan de gang en Van de Streek zorgde voor het snelste doelpunt in het lopende Eredivisie-seizoen. Roda JC stond met de mond vol tanden en Utrecht kreeg al gauw enkele kansen op meer.

Zo had Cyriel Dessers na twee minuten al voor de margeverdubbeling kunnen zorgen, maar Jurjus redde knap op de inzet van de Belg. Ook uitblinker Labyad knalde Utrecht bijna op 2-0. Na een fraaie passeerbeweging spatte zijn diagonale schot vlak voor de rust uiteen op de lat. De wedstrijd was voor dat moment wat ingezakt, want Utrecht liet de teugels vieren en nam gas terug. Wel wilde de thuisploeg een penalty nadat Labyad in het zestienmetergebied naar de grond werd getrokken. Die kwam er echter niet.

Het was na de onderbreking wachten op de tweede Utrechtse treffer. Urby Emanuelson dwong Jurjus tot een fraaie redding na een pegel, terwijl een kopbal van Van der Streek even daarvoor in de handen van de keeper was beland. Via Labyad was het toch raak: de smaakmaker tikte eenvoudig binnen na een strakke voorzet van Dessers. Van de Streek bezorgde de 3-0 op een presenteerblaadje voor Jean-Christophe Bahebeck, maar de huurling van Paris Saint-Germain kopte rakelings naast. Ook Yassin Ayoub en Edson Braafheid slaagden er niet in om het publiek nog eens op de banken te krijgen.