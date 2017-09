Hoffenheim dankt oplettende ballenjongen: ‘Ze zijn goed opgeleid’

TSG 1899 Hoffenheim haalde zaterdagavond een behoorlijke stunt uit door Bayern München in eigen huis met 2-0 te kloppen. De openingstreffer van Hoffe kwam tot stand dankzij een oplettende ballenjongen, die de bal snel aangaf. Mede daardoor kon Mark Uth voor het eerste doelpunt van het duel zorgen.

Julian Nagelsmann, trainer van Hoffenheim, was na afloop van het treffen zeer te spreken over de ballenjongen. “De ballenjongens zijn goed opgeleid. We willen dat ze de bal snel in het spel brengen. Ik wil niet zeggen hoeveel procent van de goal voor zijn rekening komt, maar hij had zeker een aandeel”, werd de oefenmeester door verschillende Duitse media geciteerd tijdens de persconferentie.

“We waren in alle statistieken slechter dan Bayern, behalve in het aantal doelpunten en in het aantal afgelegde kilometers”, vervolgt Nagelsmann, die dus erkent dat zijn ploeg niet onfortuinlijk was tegen der Rekordmeister. “We gaven echter weinig kansen weg, waardoor je de zege niet helemaal onverdiend kunt noemen.”

Bij de verliezend trainer, Carlo Ancelotti, was uiteraard meer chagrijn. “We hadden niet veel ruimte. Die probeerden we te krijgen door veel positiewisselingen door te voeren. Dat lukte helaas niet, dat kan gebeuren in het voetbal”, stelt de Italiaanse oefenmeester, die het komende dinsdag met zijn ploeg opneemt tegen Anderlecht in de eerste speelronde van het hoofdtoernooi van de Champions League.