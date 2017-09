‘Zonder Luuk de Jong had ik er misschien dichter tegenaan gezeten’

Sam Lammers had vrijdagavond een belangrijk aandeel in de overwinning van Jong PSV op FC Eindhoven (1-2). De aanvaller opende op prachtige wijze de score, al had hij naar eigen zeggen meer doelpunten moeten maken in het Jan Louwers Stadion.

De twintigjarige Lammers moet zich bij de beloften bewijzen omdat Luuk de Jong en Jürgen Locadia bij het eerste elftal de voorkeur krijgen van trainer Phillip Cocu. Het tweetal was recentelijk dicht bij een transfer, maar dat ging allemaal niet door. “Het is niet zo dat ik in zo'n transferperiode de hele tijd aan het kijken ben wat er gebeurt, maar voor mij speelt dat natuurlijk wel”, erkent Lammers in het Eindhovens Dagblad.

VIDEO | Wauw, wat een lekker doelpunt van Sam Lammers voor de beloften van PSV! ⚽️👏 Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 8 september 2017

“Als De Jong weg was weggegaan, had ik er misschien wat dichter tegenaan gezeten bij het eerste elftal. Ik moet mezelf op trainingen laten zien en me hier bij Jong PSV tonen”, aldus Lammers, die tot dusverre acht keer in actie kwam in het eerste van PSV en daarin goed was voor twee doelpunten. Hij scoorde tegen FC Groningen en PEC Zwolle.

Lammers speelde in de jeugd van VOAB alvorens hij in 2005 werd opgenomen in de jeugdopleiding van Willem II. Hij vertrok vijf jaar later naar PSV en tekende in de zomer van 2015 een driejarig profcontract in het Philips Stadion. Lammers scoorde tot dusverre twintig keer voor de beloften van PSV, maar behoort al wel officieel tot de eerste selectie van coach Cocu.