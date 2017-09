Huurling stelt Mourinho teleur: ‘Ik ben het niet met deze beslissing eens’

Op de laatste dag van de transferperiode verruilde Andreas Pereira Manchester United tijdelijk voor Valencia. José Mourinho, manager van the Red Devils, was niet te spreken over de beslissing van de aanvallende middenvelder. “Het is een persoonlijk besluit en daar ben ik het niet mee eens”, wordt de Portugees door verschillende Engelse media geciteerd.

“Het is in mijn ogen niet de beste beslissing voor hem en het stelt mij daardoor een beetje teleur. Hij heeft potentie om hier te strijden voor een plaats in het eerste elftal, om een speler van Manchester United te zijn”, zegt Mourinho over Pereira, die vorig seizoen al verhuurd werd aan Granada. “Het is de beslissing van een jonge speler die iedere week aan spelen toe wil komen.”

“Maar je kan het ook beschouwen als de keuze van een speler die nog niet klaar is om een moeilijke strijd aan te gaan”, vervolgt de manager van Manchester United zijn verhaal. Pereira verruilde de jeugdopleiding van PSV in 2011 voor die van the Red Devils. “Je moet klaar zijn om voor je positie te vechten en ik ben teleurgesteld dat hij vertrokken is. Maar hij ligt nog lange tijd vast hier en we hebben een optie om hem in januari terug te halen. We hebben de situatie dus onder controle.”