Kishna maakt diepe indruk bij ADO: ‘Daar kan ik van genieten’

Ricardo Kishna maakt zaterdag mogelijk al zijn debuut voor ADO Den Haag. De 22-jarige buitenspeler is nog geen week speler van ADO, maar trainer Alfons Groenendijk is al helemaal van de huurling overtuigd. De coach heeft de ex-Ajacied opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel met Willem II in Tilburg.

Op de slotdag van de transwindow zorgde ADO voor de grootste verrassing in de Eredivisie door Kishna voor de rest van het seizoen op huurbasis over te nemen van Lazio. “Uiteraard heb ik op de training direct zijn kwaliteiten gezien”, zei Groenendijk vrijdag, geciteerd door het Algemeen Dagblad. “We hebben pittig getraind en hij is dan de eerste die zegt dat hij dat heeft gemist. We werken hard hier en proberen hem dan ook de komende weken fitter te krijgen. Het is zeker een jongen die met zijn kwaliteiten morgen al iets kan betekenen en daarom nemen we hem ook zeker mee.”

Groenendijk en Kishna kennen elkaar goed door hun gezamenlijke periode bij Jong Ajax. “Maar ik merk dat hij meer volwassen is geworden”, aldus Groenendijk. “Dat komt ook door de buitenlandse ervaring die hij heeft opgedaan bij Lazio en OSC Lille. Het bevalt me goed wat ik zie, ik denk dat we veel plezier aan hem gaan beleven. Zijn kwaliteiten zijn exceptioneel, daar kan ik van genieten. Een fitte Kishna kan heel veel betekenen voor dit ADO.”