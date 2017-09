Pochettino waarschuwt Aurier: ‘Het is belangrijk dat een speler zich gedraagt'

Serge Aurier maakte deze zomer voor 25 miljoen euro de overstap van Paris Saint-Germain naar Tottenham Hotspur. In de Franse hoofdstad kwam de Ivoriaan diverse keren in opspraak, maar manager Mauricio Pochettino heeft hem op het hart gedrukt dat hij zich in Engeland moet gedragen. “We hebben een lang gesprek gehad”, wordt de Argentijn geciteerd door Sky Sports.

“Ik zei tegen hem: ik vermoord je, ik geef je een kopstoot”, grapt Pochettino. “In mijn ogen hebben we een goed gesprek gehad, hij weet wat voor club we zijn en wat we van hem verwachten. Het is belangrijk dat een speler zich gedraagt, maar dat geldt niet alleen voor hem. We moeten de dynamiek behouden die we gecreëerd hebben. Ik vertrouw hem en weet zeker dat hij hier kan slagen. Hij kan het team verder helpen.”

“Voor hem is het een nieuw hoofdstuk in zijn leven”, vervolgt de manager van Tottenham Hotspur zijn verhaal. Hij verwelkomde op het nippertje ook Fernando Llorente, die overkwam van Swansea City. “Hij is wereldkampioen geworden met Spanje. Die ervaring kan ons helpen om grote prijzen te winnen. Het was een buitenkans om hem binnen te halen en het is fantastisch dat het gelukt is.”