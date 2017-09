‘Het wordt steeds beter, het moet een echt Ajax-stadion worden’

Ajax wil meer zeggenschap krijgen over de Johan Cruijff ArenA en is daarom voornemens om meer aandelen van het stadion te kopen. Dat heeft algemeen directeur Edwin van der Sar donderdag laten weten tijdens de zogenaamde Kick-off , de jaarlijkse bijeenkomst voor skybox-, business-seathouders en andere zakelijke partners,

“Nu heb je te maken met concerten, het veld, verdelen van gelden, commerciële partners die belangrijk zijn met tegenstrijdige belangen”, zo liet de oud-doelman weten, geciteerd door Ajax Showtime. “We moeten met elkaar zorgen dat de ArenA goed gevuld wordt, met name door wedstrijden van Ajax in Europa.”

Het interieur van het stadion is onder handen genomen, zo zijn de blauwe, oranje en groene stoeltjes vervangen door rode stoeltjes. “Dat was een wens van de supporters. Ik ben zelf ooit begonnen in een kale bak met een slecht grasveld. Het wordt steeds beter, het moet een echt Ajax-stadion worden."