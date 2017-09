‘De Vrij en Lazio steggelen bij nieuw contract nog over vijf miljoen euro’

Stefan de Vrij en Lazio onderhandelen naar verluidt al maanden over een nieuw contract. De Nederlander, die momenteel nog vastligt tot medio 2018, staat op de radar van veel clubs, waaronder Juventus. De Oranje-international en zijn Italiaanse werkgever steggelen met name over de hoogte van de ontsnappingsclausule en liggen vijf miljoen van elkaar vandaan.

Claudio Lotito, president van de club uit de Italiaanse hoofdstad, wil de 25-jarige verdediger graag behouden en biedt De Vrij een contract dat loopt tot medio 2019. De Italiaan wil voldoen aan de wens van De Vrij om een ontsnappingsclausule in de nieuwe verbintenis op te nemen en wil de hoogte daarvan vaststellen op dertig miljoen euro.

De Vrij kan met het nieuwe contract netto twee miljoen euro per jaar gaan verdienen bij Lazio, maar de ex-verdediger van Feyenoord ziet de hoogte van de afkoopsom niet zitten. Volgens Calciomercato wil de entourage van de Nederlander graag een ontsnappingsclausule van 25 miljoen euro zien. Naar verluidt is de verwachting toch dat De Vrij binnenkort zijn krabbel gaat zetten onder een nieuwe verbintenis.