‘Chelsea verplaatst Range Rover van Diego Costa en leegt kluisje’

Tussen Chelsea en Diego Costa lijkt het niet meer goed te komen. Volgens The Sun heeft de club besloten om de peperdure bolide van de aanvaller te verplaatsen van de parkeerplaats van de A-selectie naar de andere kant van het trainingscomplex, waar de auto's van de jeugdspelers geparkeerd staan.

Diego Costa verblijft al de gehele zomer in Brazilië en weigert terug te keren op Stamford Bridge. Voor zijn vertrek had hij zijn Range Rover op de parkeerplaats laten staan, vlak voor de ingang van het trainingscomplex. Chelsea vindt niet meer dat zijn auto daar thuishoort en heeft zodoende besloten de wagen te verplaatsen. Het is volgens de boulevardkrant een nieuw signaal van de isolatie van de Spanjaard.

Bovendien heeft Chelsea het kluisje van Diego Costa geleegd, omdat hij vorige maand niet wilde terugkeren om dat zelf te doen. De afgelopen maanden leek de goalgetter op weg naar zijn oude club Atlético Madrid, al zou hij vanwege het transferverbod eerst verhuurd moeten worden. Die constructie slaagde uiteindelijk niet. Desondanks is er hoop voor Diego Costa, want volgens diverse Turkse media wil Besiktas hem halen voor de Turkse transferdeadline van vrijdagavond.