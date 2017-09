Vitesse heeft miljoenen nodig: ‘We moesten eerst verkopen’

Vitesse nam deze zomer afscheid van spelers als Yuning Zhang, Ricky van Wolfswinkel en Marvelous Nakamba en ontving miljoenen euro’s voor dat drietal. Dat geld was van harte welkom in GelreDome, zo vertelt technisch directeur Mohammed Allach in een interview met De Gelderlander.

Vitesse heeft nog altijd ‘enorme gaten’ in de begroting te dichten, zo schrijft de krant. Allach bevestigt: “We moesten deze transferperiode eerst verkopen om tekorten op te vullen. Dan restte een deel om te investeren. Daarmee moesten we ook de basis leggen voor de komende seizoenen. We hebben ons budget goed besteed, denk ik.”

Allach weigert om een harde doelstelling uit te spreken en vindt dat Vitesse vooral zichzelf moet proberen uit te dagen. Wel waakt hij voor euforie, want hoewel Vitesse nu vierde staat, beseft Allach dat er ook mindere periodes aan gaan komen: “Kijk goed naar de selectie: we hebben ook echt jonge spelers, die versneld stappen moeten maken”, klinkt het.

Een van die jonge spelers is Milos Rashica, maar hij heeft met 77 wedstrijden in de Eredivisie al wel veel ervaring opgedaan. Allach erkent dat de kans aanwezig is dat de Kosovaar aan zijn laatste seizoen bezig is in Arnhem: “In de lijn van zijn ontwikkeling ligt een vertrek na dit seizoen voor de hand”, aldus Allach, die weet dat ook andere spelers gevolgd worden: “Als ze goed spelen, komen de clubs vanzelf (…) Ze zetten zichzelf in de markt.”