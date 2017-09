‘Tegen Paul Pogba, of mét Melvin Platje: voor mij is het even mooi’

Gerson Rodrigues werkte woensdag zijn eerste training bij Telstar af sinds hij de nationale ploeg van Frankrijk op een doelpuntloos gelijkspel wist te houden met Luxemburg. De 22-jarige rechtsbuiten had zijn land zelfs nog naar de zege kunnen schieten, maar mikte elf minuten voor tijd tegen de paal. Desondanks spreekt Gerson in een interview met het Algemeen Dagblad van de mooiste dag uit zijn leven.

“Ik kan nog steeds niet geloven wat ik heb meegemaakt”, doelt Gerson op de stunt in Toulouse. Hij voegt eraan toe dat hij het niet moeilijk vindt om weer om te schakelen: “Ik wil beter worden, straks vaker in dat soort grote stadions staan. Dan maakt het me eigenlijk niet uit waar dat is. Spelen tegen Paul Pogba of mét Melvin Platje; het is voor mij even mooi.”

Gerson zegt gelukkig te zijn bij Telstar, dat hij er ‘elke dag lacht’ en dat hij hoopt het Nederlands elftal een dienst te kunnen bewijzen in de kwalificatiereeks. Luxemburg speelt in oktober immers nog tegen Zweden: “Ik help jullie straks graag hoor. Ik ga er alles aan doen om tegen Zweden wél te scoren.” Gerson heeft nu vijf interlands achter zijn naam staan en daarin wist hij het net nog niet te vinden.

De in Portugal geboren Gerson speelde voor FC Metz alvorens hij in Luxemburg terechtkwam. Hij speelde voor Swift Hesperane, Union 05 Kayl-Tétange, Racing FC Union Luxemburg en Fola Esch en voor laatstgenoemde club maakte hij 13 doelpunten in 28 wedstrijden. Telstar liet hem deze zomer een éénjarig contract met een optie op een tweede seizoen ondertekenen.