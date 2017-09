Ex-Ajacied eindelijk onder de pannen: ‘Engeland is een groot voetballand’

Queensy Menig had Ajax op de slotdag van de transfermarkt definitief verlaten en tekende een contract bij FC Nantes, maar de Franse club besloot om de aanvaller meteen uit te lenen aan Oldham Athletic. Menig gaat bij de League One-club met rugnummer zestien spelen en via de officiële clubkanalen laat de Nederlander woensdag weten veel zin te hebben in zijn avontuur in Engeland.

“Het voelt goed om hier eindelijk te zijn en ik kijk ernaar uit om aan de fans te laten zien wat ik kan. Engeland is een groot voetballand en nu heb ik de kans om te laten zien wat ik kan”, aldus Menig, die zichzelf bij zijn nieuwe club omschrijft als een echte buitenspeler: “Ik zoek mijn man op, ben snel en wil tegelijkertijd het team zoveel mogelijk helpen.”

De aanvaller, die voor vijf jaar tekende bij Nantes, sprak eerder al zijn dankwoord uit aan zijn voormalige werkgevers Ajax en PEC Zwolle: “Ik wil Ajax bedanken voor acht hele mooie, leuke en zeker leerzame jaren”, schreef Menig op Instagram. “Niet te vergeten wil ik Zwolle bedanken voor de huurperiode van twee jaar. Ik wil jullie bedanken voor de steun en het vertrouwen, ook na mindere periodes.”