Neuer: ‘Ons team is vergelijkbaar met het Spanje van 2008, 2010 en 2012’

Manuel Neuer verwacht veel van Bayern München in de Champions League dit seizoen. De doelman van der Rekordmeister weet dat de Duitsers het in de groepsfase van het miljardenbal moeten opnemen tegen Paris Saint-Germain, Anderlecht en Celtic en ziet kansen, ondanks dat de club afscheid heeft moeten nemen van Philipp Lahm en Xabi Alonso.

Neuer vindt niet dat de Duitse topclub door het vertrek van de twee minder kans maakt op het winnen van de Champions League. "Ik geloof van niet! We hebben inderdaad ervaren krachten verloren, maar wanneer je kijkt naar het team, zijn we op alle uitdagingen voorbereid", aldus Neuer tegenover BILD, die zijn ploeg vergelijkt met het nationale team van Spanje, dat in 2008, 2010 en 2012 tweemaal Europees kampioen werd en tevens een keer wereldkampioen.

"Ons team is vergelijkbaar met het Spanje van 2008, 2010 en 2012: we hebben een buitengewone generatie, die het vertrek van belangrijke spelers kan compenseren", aldus de Duitser, die ook terugblikt op de kwartfinale tegen Real Madrid van afgelopen seizoen: "Ik was geblesseerd, maar we hadden al drie keer gewisseld. Ik dacht dat we in de verlenging een extra keer mochten wisselen, maar dat was in de DFB Pokal en niet in de Champions League."

Bij het 4-2 verlies in Santiago Bernabéu liep Neuer uiteindelijk een gebroken voet op en daardoor moest hij maanden revalideren, maar de nieuwe aanvoerder van Bayern moest de 120 minuten volmaken. "Ik moest door, ook al kon ik eigenlijk niet schieten. Ik kreeg zelfs enkele terugspeelballen van mijn teamgenoten! Het was een krankzinnige situatie", besluit Neuer.