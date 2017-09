Atlético Madrid verlengt contract Diego Simeone tot 2020

Diego Simeone heeft zijn contract bij Atlético Madrid met twee seizoenen verlengd, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De Argentijnse oefenmeester ligt nu tot medio 2020 vast in de Spaanse hoofdstad. Op dit moment is Simeone bezig aan zijn zevende seizoen in dienst van los Colchoneros.

Atlético stelde Simeone in december 2011 aan als trainer, nadat Quique Sánchez Flores ontslagen was in Madrid. El Cholo kwam over van het Argentijnse Racing Club, waar hij pas een halfjaar in dienst was. Eerder stond de Argentijn aan het roer bij Estudiantes, River Plate, San Lorenzo en Catania, maar zijn grote doorbraak als trainer volgde in Spanje. Als spelers was Simeone al tussen 1994 en 1997 verbonden geweest als Atlético.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 5 Sep 2017 om 2:43 PDT

Zijn terugkeer als trainer is tot nu toe ook een groot succes gebleken. Onder leiding van Simeone groeide Atlético weer uit tot topclub in Spanje. In zijn eerste seizoen won hij direct de Europa League met los Colchoneros. Verder werd Atlético onder leiding van Simeone in 2014 kampioen van Spanje, terwijl in 2013 de Copa del Rey werd veroverd.

Door het succes werd hij in het verleden diverse keren in verband gebracht met andere clubs. Zijn naam werd onder meer gelinkt aan Internazionale en Arsenal, maar hij blijft Atlético dus voorlopig trouw. Vorig jaar besloot Simeone zijn contract opvallend genoeg juist nog in te korten. Hij lag destijds al vast tot 2020, maar verkortte zijn verbintenis tot 2018. Nu heeft de Argentijn dus weer verlengd, waardoor hij nog drie jaar vastligt in Madrid.