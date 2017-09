Kritiek op Gullit houdt aan: ‘Dit gaat dieper dan een conflict’

Ruud Gullit heeft zijn excuses aangeboden voor de video die hij na het duel met Bulgarije (3-1) maakte in de kleedkamer van het Nederlands elftal. Wat betreft de assistent-bondscoach en bondscoach Dick Advocaat is de kous daarmee af, maar zo makkelijk gaat dat niet, vindt journalist en columnist David Endt.

De voormalig teammanager van Ajax stelt in Metro dat Gullit ‘de code van de kleedkamer’ heeft overtreden en noemt dat ‘onbegrijpelijk’. Hij voegt eraan toe dat Gullit juist als een voorbeeld zou moeten dienen van hoe het wél moet: “Hij is lid van de staf en moet juist waken dat jonge spelers in hun jeugdigheid niet zulke fouten maken.”

Endt vond het filmpje ‘schrijnend’ om te zien: “De man is geen zestien meer. Het is zo'n onbegrijpelijke actie dat je haast kwade wil gaat vermoeden. Iedereen weet waar de grenzen liggen. Dit gaat zo veel dieper dan alleen een conflict tussen de bondscoach en zijn assistent. De spelers weten nu ook: ‘Oh, die zit zo in elkaar’.”