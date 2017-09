‘AC Milan zal mij zelfs voor tachtig miljoen euro niet willen verkopen’

Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, kortweg Suso, gaat zijn tot medio 2019 doorlopende contract met drie seizoenen verlengen. De rechtsbuiten erkent in een interview met de Italiaanse media dat de onderhandelingen gaande zijn.

“Ik heb met Adriano Galliani en Silvio Berlusconi gesproken, maar ik wil een akkoord bereiken met de nieuwe eigenaren. Ik ben niet te koop, Milan zal mij zelfs niet voor tachtig miljoen euro willen verkopen en ik ben dicht bij een contractverlenging”, aldus de 23-jarige Suso, die naar verluidt drie miljoen euro inclusief bonussen per jaar gaat verdienen.

“Mijn zaakwaarnemer praat met de club en alles lijkt de juiste kant op te gaan. Internazionale, AS Roma en Napoli wilden mij hebben, ja, dat kan ik wel bevestigen”, besluit Suso, die sinds de winter van 2015 onder contract staat in het San Siro. Hij speelde tot dusverre vijftig wedstrijden voor Milan en daarin was Suso goed voor negen doelpunten en zestien assists.