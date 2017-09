‘Raiola heeft beet en lijft veertienjarige Nederlander van Barcelona in’

Mino Raiola blijft speuren naar talent. De Italiaanse Nederlander is al zaakwaarnemer van onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku, Paul Pogba, Marco Verratti en Gianluigi Donnarumma, maar Raiola lijkt nu ook de belangenbehartiger te zijn van Xavi Simons, het veertienjarige toptalent van Barcelona, zo melden verschillende Spaanse media zondagmiddag.

Raiola werd zondag gespot bij de trainingsvelden van Barcelona, waar Simons met de Onder-14 van Barcelona een vriendschappelijk potje speelde tegen Sant Gabriel. Na afloop van de wedstrijd sprak de zaakwaarnemer met Simons, die aanvoerder is van zijn team, en zijn vader Regillio, met als doel het talent in te lijven. Naar verluidt zou Raiola Simons aansturen op een vertrek naar Manchester United.

My new account of @instagram ! Una publicación compartida de Xavi Simons (@xsimons10) el 27 de May de 2016 a la(s) 1:24 PDT

Volgens de Spaanse media is het Raiola gelukt om Simons in zijn stal te halen, waarbij er wordt gewezen naar het feit dat de drie na hun gesprek in dezelfde auto plaatsnamen. Simons staat te boek als één van de grootste talenten in de opleiding van Barcelona en werd door zijn vader vernoemd naar de icoon van de Catalaanse grootmacht: Xavi. Onder meer Real Madrid en Chelsea aasden in het verleden op de Nederlander.