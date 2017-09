Spanje heeft groepswinst voor het grijpen na voetbalshow Isco

Spanje heeft zaterdagavond een reuzenstap gezet richting het WK van volgend jaar in Rusland. De wereldkampioen van 2010 rekende dankzij een excellerende Isco in eigen huis af met Italië en heeft nu met nog drie speelrondes voor de boeg in zijn kwalificatiegroep een gat van drie punten geslagen met de Azzurri: 3-0. Spanje heeft bovendien een aanzienlijk beter doelsaldo dan de Italianen.

Het elftal van bondscoach Julen Lopetegui was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij in Santiago Bernabéu. Spanje trapte het graspedaal onmiddellijk flink in en had slechts dertien minuten nodig om de ban te breken. Nadat Marco Asensio op de rand van het strafschopgebied was neergehaald door Leonardo Bonucci, schilderde Isco het leder op fraaie wijze achter Gianluigi Buffon: 1-0.

Italië had weinig in de melk te brokkelen in de openingsfase, maar was halverwege de eerste helft wel plots dicht bij de gelijkmaker. David de Gea voorkwam met een katachtige redding echter dat Andrea Belotti met het hoofd kon scoren. Het bezoek kwam daarna steeds beter in de wedstrijd, maar moest toezien hoe Isco op slag van rust de voordelige marge voor de Spanjaarden verdubbelde. De middenvelder had een fraaie sleepbeweging in huis en schoot vervolgens van een meter of twintig fraai raak.

Na de onderbreking liet Spanje het initiatief meer aan de Italianen, zonder echt in de problemen te komen. Het tempo van de wedstrijd nam af, al liet Isco het Madrileense publiek halverwege de tweede helft toch nog een keer opveren nadat hij directe tegenstander Marco Verratti op fraaie wijze door de benen speelde. In de slotfase sloeg de thuisploeg via Álvaro Morata ook nog voor een derde maal toe. Hij kon scoren na goed voorbereidend werk van Sergio Ramos. David Villa werd één minuut voor tijd nog binnen de lijnen gebracht en speelde zo zijn eerste interlands sinds het WK van 2014 voor Spanje.