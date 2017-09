‘Hoe ver over de hill Sneijder is, werd aangetoond door Vilhena’

Wesley Sneijder kwam er donderdagavond niet aan te pas tegen Frankrijk (4-0) en werd in de rust vervangen door Tonny Vilhena. In zijn column voor Het Parool stelt Henk Spaan dat het onbegrijpelijk zou zijn wanneer bondscoach Dick Advocaat de middenvelder van OGC Nice zondagavond tegen Bulgarije weer aan de aftrap laat verschijnen.

Volgens Spaan is Sneijder ver over zijn top heen en kwam hij donderdag in Parijs tekort tegenover zijn directe tegenstander. Zijn vervanger liet wat Spaan betreft wel zien hoe het moet. “Hoe ver over de hill Sneijder is, werd aangetoond door Vilhena, een voetballer in wording, die in elk geval Paul Pogba eens durfde aan te vallen en die de kracht en de energie had om te blaffen tegen Franse middenvelders.”

“Als die jongen tegen de Bulgaren niet in de basis staat, mogen we niet langer blind zijn voor ernstige aderverkalking bij de technische leiding van het Nederlands elftal. (Rekik bij de selectie: zijn ze niet goed geworden?)”, vervolgt Spaan. “Heeft er trouwens al iemand uit de leiding, al is het maar een snippertje, verantwoording genomen voor de opstelling en zelfmoordtactiek tegen de Fransen?”

Volgens het Algemeen Dagblad is de recordinternational zijn basisplaats kwijt en wordt hij zondag vervangen door Vilhena. Kevin Strootman, die tegen Frankrijk van het veld werd gestuurd, wordt volgens het dagblad vervangen door Marco van Ginkel. In de achterhoede is een plekje ingeruimd voor Bruno Martins Indi, wat ten koste gaat van Wesley Hoedt.