Overmars: ‘Wij willen het geld echt wel uitgeven, en ik ook wel’

Er is de afgelopen tijd de nodige kritiek geweest op Marc Overmars. Ajax hield tientallen miljoenen over aan de verkoop van Davy Klaassen, Davinson Sánchez, Jaïro Riedewald en Kenny Tete, maar investeerde zelf slechts zeventien miljoen euro. Volgens criticasters hadden de Amsterdammers meer geld uit moeten trekken voor versterkingen deze zomer.

“Je leest we willen niet uitgeven of de Raad van Commissarissen houdt ons tegen, maar dat is totaal niet aan de orde. Het is andersom. Die willen juist dat we het besteden”, zegt Overmars in gesprek met Ajax TV. “Als wij echt de juiste speler kunnen vinden en daar hangt een prijskaartje aan, dan zitten we in de mooie omstandigheden dat we dat kunnen doen.”

“Wij hoeven niet te wachten, maar dat moet wel absoluut een toegevoegde waarde zijn”, vervolgt de directeur voetbalzaken van Ajax. Overmars haalde Siem de Jong, Maximilian Wöber, Luis Manuel Orejuela, Dennis Johnsen, Benjamin de Leer, Konstantinos Lamprou en Klaas-Jan Huntelaar naar Amsterdam. De aanwinsten kostten bij elkaar zo’n zeventien miljoen euro, terwijl er voor tachtig miljoen spelers werden verkocht. “Wij willen het geld echt wel uitgeven, en ik ook wel.”