PSV deelt nieuwe pupil van Mark van Bommel nieuw contract uit

Bertalan Kun heeft vrijdagmiddag een nieuw contract met PSV ondertekend. De middenvelder van achttien jaar, die sinds 2011/12 aan de Eindhovense club verbonden is, zette zijn handtekening onder een verbintenis tot de zomer van 2019.

Kun ondertekende medio 2015 zijn eerste profcontract bij PSV. Hij sluit dit seizoen aan bij PSV Onder-19, het team van trainer Mark van Bommel. "Dit is een ontzettend belangrijk moment voor mij", vertelt Kun, die momenteel herstelt van een breuk in zijn middenvoetsbeentje, in gesprek met PSV TV. "Ik begin alweer aan mijn zevende seizoen bij de club. Dat zij met mij door willen, geeft veel vertrouwen."

"Ik vond het al speciaal toen ik mijn eerste contract mocht tekenen, maar dit is, net als het kampioenschap in PSV Onder-17, erg mooi." Kun, Hongaard jeugdinternational, kwam in 2011 'per toeval' bij PSV terecht nadat zijn ouders naar Nederland verhuisden. Daarvoor speelde hij bij Veszprem FC Use in zijn geboorteland.