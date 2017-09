Milan jammert: ‘Sommige huwelijken vinden nou eenmaal niet plaats’

De naam van Pierre-Emerick Aubameyang werd nagenoeg de gehele zomer gelinkt aan AC Milan, maar het kwam uiteindelijk niet van een transfer omdat Borussia Dortmund weigerde mee te werken aan een vertrek van zijn aanvalsleider. Aubameyang had zijn zinnen zelf wel degelijk gezet op een overgang naar San Siro, zo claimt Massimiliano Mirabelli.

De sportief directeur van Milan schoof donderdag na het sluiten van de transferperiode aan bij een live interview dat werd uitgezonden op internet. "Hij is een geweldige speler. Hij wilde graag naar Milan komen, maar Dortmund wilde hem niet laten gaan", vertelde hij over de 28-jarige spits, die aan het begin van zijn loopbaan al eens onder contract stond bij Milan. "Sommige huwelijken vinden om een of andere reden nou eenmaal niet plaats."

Milan verwelkomde deze zomer uiteindelijk elf aanwinsten, ter waarde van bijna 200 miljoen euro. "Ik lees mensen zeggen dat we nog een buitenspeler en een middenvelder missen, maar ik hoop dat dat dan de enige twee posities zijn die nog onvoldoende zijn bezet", vervolgde Mirabelli. "We denken dat we een goede zomer achter de rug hebben, want het is niet eenvoudig om elf versterkingen binnen te halen."

Ofschoon de transferwindow pas ten einde is gekomen, lijken de supporters van Milan alvast met hoge verwachtingen uit te mogen kijken naar de volgende transferperiode, begin volgend jaar. "De selectie heeft een renovatie moeten ondergaan, dus het is dan niet eenvoudig om te veel nieuwe namen binnen te halen. Januari is echter niet ver weg meer, we zijn al gereed."