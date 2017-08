Chelsea haalt verdediger voor 28 miljoen euro op uit Turijn

Davide Zappacosta is speler van Chelsea. De club uit Londen heeft de komst van de verdediger nog niet aangekondigd, maar Torino maakt al wel melding van de transfer. Volgens Sky Italia kost de 25-jarige rechtsback 28 miljoen euro en kan die transfersom door variabelen nog met twee miljoen oplopen.

De clubs bereikten in de ochtend een akkoord waarna Zappacosta op het vliegtuig werd gezet naar Londen. Het spande er nog om of de deal voor de deadline beklonken zou kunnen worden, maar na de bevestiging van Torino kan daar geen twijfel meer over bestaan. Zappacosta is voor Torino de duurste uitgaande transfer ooit; dat record stond eerst op naam van Nikola Maksimovic, die voor twintig miljoen naar Napoli vertrok.

Zappacosta, viervoudig A-international van Italië, had bij Torino nog een contract voor twee seizoenen, maar dient die verbintenis dus niet uit. Hij kwam in dienst van de roodhemden tot 58 officiële wedstrijden en daarin was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. Zappacosta kwam ook nog uit voor Avellino en Atalanta.