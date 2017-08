Brands: ‘We hebben het vandaag nog geprobeerd bij Patrick van Aanholt’

Marcel Brands heeft de jacht op een linksback gestaakt en daarmee lijkt de transferzomer erop te zitten voor PSV. De technisch manager geeft aan lang bezig te zijn geweest met Douglas Santos, maar het is niet gelukt om de vleugelverdediger over te nemen van Hamburger SV. Donderdag was Patrick van Aanholt van Crystal Palace nog in beeld als alternatief, verklapt Brands.



Douglas Santos was het belangrijkste doelwit en PSV wilde hem aanvankelijk huren. Later werd een definitieve overname ook een optie, mits Luuk de Jong nog verkocht zou worden. "Dat is op een heel laat tijdstip afgeketst, terwijl Luuk al twaalf dagen rond was met die club (Girondins Bordeaux, red.). We hebben wat vage mailtjes gekregen over dat ze de deal niet door wilden laten gaan, zij hebben Luuk laten vallen. Luuk had op zijn beurt al een paar andere opties afgezegd."

HSV liet uiteindelijk weten dat Douglas Santos niet meer weg mocht. "Zij wilden hem eerst alleen verkopen, daarna mocht hij helemaal niet meer weg omdat ze geen vervanger konden vinden. We hebben het vandaag nog geprobeerd bij Patrick van Aanholt, omdat we bepaalde signalen ontvingen. Hij wilde echter niet weg uit Londen. We gaan het nu oplossen met Joshua Brenet en Kenneth Paal", aldus Brands, die het slot van de transfermarkt 'heel negatief' noemt.